Ootamatu käik Umbusaldamisele vastu läinud abivallavanem astus viimasel hetkel hoopis ise tagasi

Eelmisel nädalal ilmnes, et Jõgeva valla ühendkultuuriasutusel Jõgeva Valla Kultuur (JVK) terendab aasta lõpuks eelarves 140 000 euro suurune puudujääk. Et JVK juht Anti Reinthal lahkus ametist oktoobri teisel nädalal, nägi hulk vallavolinikke, et tekkinud olukorra eest peaks vastutama kultuurivaldkonna abivallavanem Asso Nettan.

Möödunud nädalal märkis Nettan, et see on tema praeguse ametiaja jooksul kolmas umbusaldusavaldus, varasemad ei olnud läbi läinud ning seega ka see ei tekita temas mingeid erilisi emotsioone.