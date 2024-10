PILDID JA VIDEO Kliinikum katsetas üleujutuste tõkestamiseks vahendeid, mida Eestis veel pole

Kliinikumi verekeskuse ees seisis neljapäeval kella 13 paiku tuletõrjeauto ning ümbruses sagisid päästjad ja haigla personal. Esmalt peeti omavahel aru, kuid peagi lasid päästjad voolikutest vee sõiduteele valla ning üheskoos asuti meetrikõrguseid punaseid plastelemente parkla sissesõidutee ette tarima.

Vesi üha voolas, kuid vaid mõne minutiga moodustasid punased plasttükid ühtse seina, mis uputust imiteeriva veehulga kliinikumist edukalt eemale suunas. Niiviisi oleks saanud ära hoida ka 6. augusti uputusest tekkinud haigla osalise ravitöö katkestamise.

Harjutust jälgis huviga Toomas Villo, kes, kummikud jalas, üha mööda vett ringi plätserdades nendest elementidest rääkis. Ta on osaühingu Eurosec müügijuht ning ta tutvustas, et nende ettevõte tegeleb Baltikumisse kaitse-, politsei- ja päästevarustuse tarnimisega. See lahendus, mida kliinikumi juures katsetati, on neil tema sõnutsi uus – seni on Eurosec seda vaid Lätti müünud.

Toomas Villo sõnas, et pääste- ja kaitsevarustuse puhul tuleb pidevalt leida uusi ja paremaid lahendusi. Ta tõi näite, et uputusi saab tõkestada ka näiteks liivakottidega, kuid nende kasutamine tähendab ju esmalt kottide liivaga täitmist, siis paika vedamist. Kuid see on aeganõudev töö ja enne jõuab vesi hoonesse, kui liivakotid paika saab, pakkus ta. Pärast on seegi oht, et need lähevad hallitama, jätkas ta.