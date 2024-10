Parim aasta: Tartu laululava sündmustele tuli kokku rekordpublik

Eduka aasta taga on suuresti Tartu 2024 korraldatud Euroopa kultuuripealinna üritused. Solo tutvustas, et menukaim oli Tartu laulupidu, kus publiku ja esinejate arv ulatus kokku ligi 20 000ni. Stingi kontsert tõi Tähtverre üle 10 000 kuulaja ja pea sama palju ka Bryan Adamsi kontsert.

Seejuures tõid need pea paarkümmend üritust linna ka tublisti raha. Tartu 2024 üritustel käinud said anda tagasisidet kuuele Tartu laululaval toimunud kontserdile ning küsitlusest selgusid ka publiku kulutused . Uuringu järgi kulutati ainuüksi nende puhul transpordi, majutuse, toidu-joogi ja muu peale 2,3 miljonit eurot ning piletitele ligi 2,8 miljonit eurot.

Kuid enne neid suurüritusi tuli Tartu linnal kulutada suured summad. Auli Solo rääkis, et suurte kontsertide korraldamine tähendab alati kindlatele tingimustele vastamist ning nii tuli ka tänavu parendada laululava taristut. «Tartu linn panustas hooaja alguses publikuala parandamisse, sealhulgas näiteks said korda tehtud kaldteed, sillutised, publikuala istumispingid, korrastatud sai laululava plats ja astmestik,» loetles ta tehtud töid.

Kas ja kui palju armastatud muusikute suurkontserte Tartu laululaval järgmisel aastal tuleb, ei ole veel teada. Solo vihjas, et kontserdikorraldajad on küll juba huvi üles näidanud ning kuupäevi uurinud, ent midagi kindlat veel ei ole. «Tagasiside kontserdikorraldajatelt oli tänavu väga positiivne ning see annab lootust, et huvi siin kontserte korraldada on jätkuv,» andis ta lootust.