Tartu ei kavatse Barclay de Tolly monumenti Riia eeskujul maha võtta

Tartus on südalinnas Barclay de Tolly kuju ja Raekoja platsis Barclay de Tolly maja, mis on tuntud kui viltune maja. Lisaks on Emajõelinnas mälestusmärgid mitmetele teistele Venemaa ja Vene kultuuriga seotud inimestele. Riias öine ettevõtmine tekitab küsimuse, kas Tartus need jäävad või kaovad?