PÄEVAKOMMENTAAR Rannar Raba: pole sel hälloviinil häda midagi

Ma tegelikult ei tea täpselt, mis päeval halloween’i tähistatakse. Äkki oli 31. oktoobril, aga ma meelega ei hakanud üle kontrollima, sest see pole oluline. Samas mööda pole see minust läinud, sest poodides on juba mitu nädalat kõrvitsaletid nii kodu- kui ka võõramaitest viljadest lookas ning enam-vähem igasse toidukauplusse on püsti pandud spetsiaalne lett või riiul kõikvõimaliku kollitava kribu-krabuga.