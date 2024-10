Lahti tehtud vallavanem pöördus kohtusse, volikogu esimees sai umbusaldusavalduse

«Kõikide toimunud võimupöörete üheks peategelaseks on olnud tänane volikogu esimees Aivar Aleksejev. Selline käitumismuster on selgelt kahjustanud Kambja valla stabiilset arengut ning valla mainet. Suurimaks kaotajaks pidevate võimupöörete puhul on aga vallaelanikud, kelle usaldust on petetud. Teiseks, on äärmiselt kahetsusväärne, et viimase võimupöörde tuhinas rikkus volikogu esimees Aivar Aleksejev Kambja valla põhimäärust,» jätkus umbusaldusavalduse tekst.