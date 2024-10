Tartu turgu üle viie aasta juhtinud Rene Kiis lahkub ametist

Rene Kiis asus linna asutust, ASi Tartu Turg juhtima 2019. aasta mais, mil talle andis teatepulga üle Ivo Tombak. Saabuval reedel läheb aga teistpidi: Kiis paneb ameti maha ning tema kohustused võtab esialgu üle seni turu haldusjuht olnud Tombak. Nii on seni, kuniks konkursiga saab uus juht valitud.

Rene Kiis ütles, et lahkub juhi kohalt omal soovil. «Eks igal asjal ole algus ja lõpp ning tuleb osata ära tajuda, millal võiks asja uuele juhile üle anda,» selgitas ta. «See oli täiesti minu enda mõte, et ehk ongi nüüd edasi liikumiseks ka uut juhti vaja, kellel oleks selge ja konkreetne asi, mis üle võtta.»

Otsus ei sündinud Kiisil hiljuti, sellele eelnes pikk analüüs. Ta rõõmustas, et Tartu turg on viimase viie aastaga populaarsust kogunud, ka avaturg on arenenud ning lisandunud on uusi kauplejaid.

Kiis leiab seega, et turu eesmärgid ja strateegiad on kenasti paigas ning seetõttu ongi tal aeg edasi liikuda.«Eks loomulikult on uuel juhil oma stiil ja omanikul talle omakorda uued eesmärgid. Mis need on, selgub ehk konkursi käigus,» sõnas Kiis.