Video Robolahingul hakkab võitlema nii palju roboteid, et lahingud kestavad kaks päeva

Robolahingutega teevadki reede õhtupoolikul algust 24 koolivõistkonda. Esimene voor algab kell kuus õhtul, võitjad ja «ellujäänud» robotid peaksid teada olema kolm tundi hiljem. Laupäeval kell kaks päeval alustavad võistlust 24 profitiimi.

Mida Robolahing endast aga üldse kujutab?

Ahhaa Robolahingu tehniline juht Mihkel Sild tutvustas, et mõõduvõtt sarnaneb eelmiste aastate võistlustega: kahe või kolme roboti vastasseis vältab 8 x 8 meetri suurusel areenil kaks minutit ja võidab see, kes teise purustab või vähemalt 20 sekundiks liikumatuks muudab.

Vastasrobotist jagusaamiseks on vaja relvi. Selleks võivad olla mistahes leiutised, alustades kõikvõimalikest löögiriistadest ja lõpetades ketassaagide või muude lõikeriistadega.

Võistlevad võitlusrobotid võivad olla ükskõik missugused ja liikuda kuidas iganes – lennata, kõndida, veereda või hüpata –, peaasi, et need mahuksid võistlusklasside kaalu- ja mahupiirangusse. Võistlevatel robotitel on kaks kaaluklassi: kergkaal kuni 29,9 kilogrammi ja raskekaal, mille limiit on 55 kilogrammi.

Kokkuvõttes sarnaneb Ahhaa Robolahingu võistlusformaat mitmete üle maailma korraldatavate robotivõistlustega, nagu näiteks BattleBots ja Robot Wars.

Kuid esmakordne on see, et sellest aastast on eraldi koolide võistlusklass. Selle taga oli soov Robolahingut koolidele tutvustada ja neid kaasta. Selleks koolitas Ahhaa välja 24 tehnoloogiaõpetajat ja varustas nad stardikomplektiga. Nii said peagi võistlustulle astuvad tiimid kõik roboti ehituseks vajaliku, välja arvatud soomuse ja relva.

«Viimaste puudumine on kaalutletud otsus, et kõik robotid lõpuks sarnase relva ja soomusega võistlema ei tuleks,» selgitas Mihkel Sild. Tehnoloogiaõpetajad on juba andnud tagasisidet, et robotite ehitus on küll korralik väljakutse olnud, kuid juba uuritakse ka järgmisel aastal osalemise võimalusi.

Lõpetuseks märkis Robolahingu tehniline juht Mihkel Sild, et selleks aastaks on võistlejate nimekirjad täidetud ning osalejate seas on ka välismaalasi. Kuid Lange motokeskus on avar – publikut mahub sinna küll. Piletiinfo ja korralduslik teave on Robolahingu kodulehel.