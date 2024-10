Raadil läheb uue lasteaiahoone ehitamiseks

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnutsi on tegemist Raadi hariduskeskuse lasteaiahoonega, kuhu mahub tulevikus 14 rühma. Samas märkis vallavanem, et esialgu hakkab majas tegutsema siiski kuuerühmaline lasteaed, sest uuest hoonest saab ajutine kodu ka loodavale Raadi põhikoolile. «Tartu vallavalitsus valmistab ette uue põhikoolihoone rajamist, mis eelarvestrateegia kohaselt on kavas ehitada aastatel 2028–2029,» rääkis Laur.

Rajatava hoone suletud brutopindala on 3888,5 ruutmeetrit. Ehituslepingu maksumuseks kujunes veidi üle seitsme miljoni euro, millele lisandub käibemaks. Kokku kulub hoone ehitamiseks seega umbkaudu 8,85 miljonit eurot. Hanke järgi peavad hooned olema valmis majutama tuleva aasta 1. septembril tööd alustavat kooli ja lasteaeda. Lepingu lõpptähtaeg on november 2025, mil peavad olema valmis ka lasteaia välialad.

Lasteaiahoone ehitaja OÜ KRC Ehitus juhatuse esimees Siim Kroodo ütles, et ehitusfirmal on seni Tartu vallaga olnud igati hea koostöö, sest ehitajad on püsti pannud ka Kõrveküla põhikooli juurdeehitise ja spordihoone ning Raadi Ripsiku lasteaia teise, Nupsiku nime kandva hoone. «Raadi uue lasteaiahoone ja välialade rajamine on KRC meeskonnale järjekordselt suur ja põnev väljakutse, kuna hoone on konstruktiivselt küllalt keerukas ning ajagraafik väga tempokas,» sõnas Kroodo.