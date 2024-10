Jürgen Karvak: õnnetused on tänavaruumi puudujääkide indikaatorid

Jagame Tartu rattaliiklejate seltsi tähelepanekut, et kuigi kiiver on kukkumise ja kokkupõrke korral leevendav isikukaitsevahend, näeksime hea meelega liiklemisteema laiendamist. Oleme hädas sõnumi edastamisega: õnnetused ei teki kiivrita sõitmise pärast, vaid põhjus on tänavavõrgustiku varasemas ja praeguses kujundamises. Õnnetused on indikaatorid, mis toovad esile puudujäägid taristus.