Raul Kivi: kui turvaline on tegelikult rattaga liigelda?

Tartu on kuulus oma rattaringluse ja kergliiklusteedega. Linnakodanike heaks tehakse palju, et oleks võimalik kergliikuri või jalgrattaga mugavalt liigelda. See on innovaatiline ja entusiastlik ning tervitatav. Kuid meedia on kajastanud uudiseid liiklusõnnetustest ratturitega, neis on olnud ka hukkunuid. Üks oli alles viieaastane laps.