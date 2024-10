Treenerite puudulik keeleoskus põrkus hokiväljakul eestikeelsele haridusele üleminekuga

See lugu sai alguse Kajaka hokikooli lapsevanemate murelikust kirjast, milles seisab, et Kajakas on 1980. aastast olnud Tartu spordielu lahutamatu osa, kuid nüüd ähvardab seda lagunemine. Seetõttu, et klubis on treenereid, kes ei oska eesti keelt C1- ehk vilunud keelekasutaja tasemel ning linnavalitsus võtab seega oma õla nende palga alt ära.