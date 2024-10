elu ise Üks tartlanna meisterdab sünnipäevaks sefiirist lillekimbud, teine menukad tordid

Roosid, tulbid, hortensiad ja päevalilled – lillekimp on karbi sees kinkimiseks valmis. Ehkki esmapilgul paistab, et tegu on päris lilledega, siis nii pole – tartlastest abikaasad Viktoria ja Anatoly Stankus teevad lillekarbid ja -kimbud sefiirist. Peamiselt suhkrust ja munavalgest meisterdatud silmailu võib seista laual mitu nädalat ja püsib ikka ilus. Teinekord need nii pikalt aga ei püsi, sest magusasõbrad pistavad need enne nahka.