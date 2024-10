Restoranipidaja: pole mõtet tänavale tulla, sest maksutõusu järel algab sulgemine

Kui muidu on toidukohtades teenindusalal tööl paar-kolm teenindajat, siis protesti ajaks võib saalis olla järsku viisteist töötajat – lisaks teenindajatele ka köögipersonal ja taustajõud, kes annavad oma panuse, et toidukoht saaks tegutseda. «Soovimegi külastajatele jätku leiba ja selgitame, mida maksutõusud meile tähendavad,» ütles Loodmaa. «Ehk siis jõuab mõnele külastajale paremini kohale, kui palju on tarvis inimesi, et üht toidukohta ülal pidada.»