GALERII Koopia Tartu linna 1686. aasta maketist jõudis Toomele

Stockholmi kuninglikus armeemuuseumis on hoiul vanim säilinud Tartu linna makett, mis kujutab Tartut 17. sajandi teisel poolel, mil siin oli alanud süsteemne kindlustusrajatiste ja bastionide ehitamine. Mõte teha sellest maketist koopia on enam kui 15 aastat vana. Ajaloolane Kalle Kroon rääkis pikki aastaid, et tehkem see koopia ometi kord ära. Aga ikka veeres takistusi ette, kas siis rahapuudus või miski muu.