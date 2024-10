Kaubamaja sai Lõuna-Eesti esimese eraettevõttena avaliku varjumiskoha märgise

Gunnar Mäll tutvustas näiteks, et kaubamaja maa-alusesse parklasse mahub ajutiselt varjuma ligi 8000 inimest. Kuid ta toonitas, et see ei tähenda, et ohu korral peaks sinna jooksma kaugema kandi inimesed, vaid ennekõike on see mõeldud neile, kellele on kaubamaja lähim variant.