Video Hoidke alt! Robolahingul asub vastaseid purustama väikses garaažis valminud monstrum Pinokkija 2.0

Masingu kooli õpilaste kätega valmiv robot on paras monstrum – see kaalub üle 50 kilogrammi ning on tugev nagu väike tank. Kujult meenutab see pigem robotniidukit, aga rohuliblede asemel hakkab reedel Ahhaa teaduskeskuse korraldataval Robolahingul hoopis teisi metalseid «elukaid» purustama. Vähemalt selline on plaan.