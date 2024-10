Elva linna tänavune jõulukuusk sirgus Kõdukülas

Elva valla heakorraspetsialisti Sten Saarekivi sõnul on sobivat jõulupuud tihti keerukas valida, sest puu peab olema saanud igast küljest võimalikult palju valgust. «Sellistes tingimustes kasvanud kuusepuu on ühtlaselt tihe,» põhjendas Saarekivi.

Ta jätkas, et tihtilugu kasvavad sellised sobivad puud lagedal alal. Näiteks keset põldu. Kuid siis võib juhtuda, et kuuske ei saa keskväljakule viia, sest rasketehnikaga ei pääse sellele ligi. «Kui puu läheduses on elektriliinid või liigpehme pinnas, tuleb lihtsalt pilk mujale suunata.»