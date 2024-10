Hommikuti ja õhtuti bussi esiuksest sisenemise nõue jääb kehtima püsivalt

Kampaania andis Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul kinnitust, et esiuksest sisenemise nõue soodustab sõitude registreerimist. Kogutud andmed näitavad, et kolme kuu jooksul tõusis registreeritud sõitude arv võrreldes aastataguse ajaga tervelt veerandi võrra.

Septembris ja oktoobris kasvas Tamme sõnutsi sõitude registreerimine 2023. aastaga võrreldes vastavalt 23 ja 25 protsenti. «Eriti märgatav on kasv õhtustel tundidel, kus registreerimiste arv oli kohati pea poole suurem kui eelmisel sügisel,» täpsustas abilinnapea.

«Kuigi perioodipiletite tõttu pole kogu mõju piletimüügile veel selge, on tunnipiletite müük kasvanud ligi 15 protsenti. See lisatulu on ühistranspordi arendamiseks väga vajalik,» jätkas Tamm.

Et kampaania oli edukas, otsustaski linnavalitsus bussi esiuksest sisenemise nõuet püsivalt rakendada. Nii ongi novembrist püsivalt kohustuslik siseneda õhtul kella 19st kuni hommikul kella 7ni linnaliinibussi ainult esiuksest ja väljuda tagumistest ustest.

Esiuksest sisenemisel tuleb sõit registreerida esimese tuvasti juures. Tagumiste uste kaudu võivad igal ajal siseneda bussi lapsevankriga ning abivahendeid (nt ratastool, rulaator) kasutavad sõitjad, kes saavad sisenemissoovist anda märku keskmise ukse juures asuvale nupule vajutades.

Kampaania tagasisideküsitlusele vastas septembri alguses Tartu kodulehel ligi tuhat bussisõitjat. Nad said jagada oma kogemusi ja ettepanekuid, kuidas esiuksest bussi sisenemist mugavamaks teha. Kuna tagasisides toodi välja, et esiuksest sisenemine tekitab veel segadust ja tundub ebamugav, võtab linn kasutusele selgemad märgistused ja suunab bussijuhte ühtsemalt käituma, et vähendada võimalikke arusaamatusi.

Linnavalitsus alustas esiuksest bussi sisenemise kampaaniat suvel seetõttu, et andmeanalüüsi kohaselt on Tartu bussides märkimisväärselt palju piletita reisijaid, seda eriti just õhtustel aegadel. Igal aastal jääb Tartul piletita sõitjate tõttu saamata hinnanguliselt pool miljonit eurot, millega saaks bussiliiklust arendada.