Erkki Bahovski: korsten kui fallos Emajõe Ateenas

Nii või teisiti, emotsioone tekitas korstna õhkimine hulganisti. Korstna õhkimine jõudis üleriigilisse ja sotsiaalmeediasse, sellest kirjutati palju artikleid. Järelikult oli see midagi, mis oma uudsuses ja ebaharilikkuses inimesi köitis. Objekte ei lasta õhku iga päev ja kui mõelda Ukrainale, tuleb tänada õnne, et need oleme ikka meie ise, kes midagi õhku lasevad.