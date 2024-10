Daniil Martikainen-Jarlukovski: usaldav ühiskond on Eesti väärtus

Mul saab peagi kolm aastat Eestisse kolimisest. Selle ajaga on Eesti ja maailm palju muutunud ning Eestit on tabanud majanduslikud raskused, mis tekitavad mõnedes pettumust, isegi kui Eesti on nende armas kodumaa.

Eestlased kurdavad tihti, et elu on kehvaks läinud. Raha ei ole, hinnad tõusevad, maksud ka, paremaks justkui ei hakka iial minema. Leian siiski, et Eesti on siiamaani üks parimaid riike, kus elada, ning siin on midagi ainulaadset, mida paljudes teistes riikides pole.