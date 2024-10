Siiri Laidla: lugejaga vestleb

Vanad olijad vahest mäletavad neid Edasi lehes ilmunud joonealuseid, kus lugejaga vestlesid Astrid Reinla loodud kodanik, kodaniku kass, Olev Anton, Lehte Hainsalu ja mõned teisedki. Olin siis nooruke, perre tellitud Edasi tekitas ajakirjanduse vastu paratamatult huvi. On ju paljud tunnistanud, et õppisid lugema just tänu ajalehele, mis igal hommikul köögilaual ilutses. Ja mida pereisa süvenenult uuris. Lehekandja vihtus tööd teha, justkui oleks seitungis maailmatarkused kirjas, milleta ei saa edasi ega tagasi.