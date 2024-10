Suur varguste laine: mõne nädalaga haihtus pea poolsada Bolti tõuksi

Viimaste nädalate jooksul on Tartus varastatud ligi 50 Bolti tõukeratast või selle akut. Politsei sõnul pole varguste laine tabanud ainult rendiettevõtet: varaste küüsi on langenud ka kümned isiklikud elektritõukerattad.

Tänavatel vuravaid helerohelisi Bolti renditõukerattaid läheb aega-ajalt ikka kaotsi. Aga kui tavaliselt jääb hooaja jooksul neist kadunuks keskeltläbi kümmekond, siis tänavu on see arv märkimisväärselt kasvanud: ainuüksi viimase kolme nädala jooksul on Tartus varaste nahka läinud pea poolsada Bolti tõukeratast või selle akut.