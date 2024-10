Peeter Unt tuli kastist välja

«Lööduna seisid need mööblitükid kusagil kuuri all või prügimäel nagu eelajaloolised loomad, kel on aeg välja surra,» ütles Unt. «Funkpunk on nende dinosauruste koduloomaaed! Loomaaia direktorina olen siia toonud varjule kõik need hüljatud liimpuidu, pressitud saepuru ja spooniga kaetud elukad. Minu juures on neil hea, sest nad leiavad uue elu kunstina, saavad uue tähenduse ja värvi. Uue elu andjana meeldib mulle näha, kuidas erisugused klotsid hakkavad aina valjemalt oma lugu rääkima.»