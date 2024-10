Läkaköhaga on lastekliinikusse sattunud ravile kolm last, kes kõik on olnud vanemate soovil vaktsineerimata

Lastehaigusena tuntud läkaköha vastu vaktsineeritakse lapsi vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale. See tähendab, et esmase kaitse saamiseks on vaja manustada kolm annust vaktsiini esimesel eluaastal ning seejärel kolm tõhustusannust.

Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna vanemarst-õppejõu ja osakonnajuhi doktor Piia Jõgi sõnul on viimastel aastatel Eestis läkaköha vaktsineerimisega hõlmatus olnud väike, alla 90 protsendi ja 2023. aastal vaid 73 protsenti. See ongi kaasa toonud selle, et vaktsineerimata lapsed on raskekujulise haiguse tõttu vajanud haiglaravi.

«Koroonapandeemia isolatsioonimeetmed vähendasid läkaköha levikut aastatel 2020–2022, kuid alates 2023. aasta suvest on haigestumus mitmes Euroopa riigis suurenenud ning teateid on ka uutest puhangutest,» rääkis doktor Piia Jõgi. «Tänavu augustis ja septembris on raskekujulise läkaköha tõttu hospitaliseeritud lastekliinikusse kolm last, kellest kõik on olnud vanemate soovil vaktsineerimata.»

Doktor Piia Jõgi soovib, et emad oleksid teadlikud võimalusest vaktsineerida end lapse tervise nimel läkaköha vastu juba raseduse ajal. Foto: Tartu ülikooli kliinikum

Doktor Jõgi sõnul võib alla kolmekuuste imikute jaoks, kes on läkaköha vaktsiini manustamiseks liiga noored, läkaköha lõppeda surmaga. Seetõttu on alates 2012. aastast paljudes riikides hakatud vaktsineerima rasedaid, et pakkuda ohutut ja tõhusat kaitset nii emale kui ka vastsündinule.

Eestis ei ole praegu ametlikku rasedate läkaköhavastase vaktsineerimise soovitust, kuid uuringud näitavad, et see on tõhus ja ohutu meetod imikute läkaköhasse haigestumise ja suremuse ennetamiseks.