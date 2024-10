Kolmekordne Grammy nominent esineb Tartus

Rymeril on olnud pikk muusikukarjäär, mis sai alguse bändis From Good Homes. See bänd on tuuritanud näiteks koos Dave Matthewsi bändi, RatDogi ja Bob Dylaniga. «Bänd müüb pärast 40 aastat laval endiselt kontserdisaale välja!» märkis kultuuriklubi Salong programmijuht Ants Siim.