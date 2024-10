Verekeskus vajab doonorite abi, otsakorral on mitme veregrupi varud

Kliinikumi verekeskus vajab eelkõige 0-negatiivset verd. See on verekeskuse ülemarst-õppejõu doktor Helve Königi sõnul asendamatu ressurss ravitöö läbiviimiseks. «0-negatiivne veri on universaalne, mis tähendab, et see sobib kõigile veregruppidele ning on seetõttu hädavajalik kiiret vereülekannet vajavates olukordades,» selgitas ta.

Muu hulgas juhtis Köning tähelepanu sellele, et 0-negatiivse veregrupiga doonoreid on vähe, mistõttu on varud sageli madalal ning vajadus suur.

Kliinikumi verekeskus teenindab kogu Lõuna-Eesti piirkonda ning suurenenud verevajadus võib tekkida mitmel põhjusel. «See võib tulla ootamatutest olukordadest, nagu rasked liiklusõnnetused või keerulised operatsioonid, kus vereülekandeid on vaja kiirelt ja suurtes kogustes. Lisaks vajavad ka krooniliste haigustega patsiendid regulaarselt vereülekandeid,» selgitas Helve Köning.

Praegu napib Tartu ülikooli kliinikumi verekeskusel enim 0-negatiivset verd, kuid otsakorral on ka B-veregrupi varud. Foto: Kuvatõmmis / Tartu ülikooli kliinikum

Kõik need olukorrad võivad tema sõnul kiiresti vähendada verevarusid, eriti juhul, kui doonoreid on vähe või konkreetse veregrupi varud on juba algselt napid. Kuid ta lisas, et alati on oodatud ka teised veregrupid, kuna järjest enam esineb ka doonorite haigestumist.

Veredoonorlus on lihtne ja turvaline protseduur, mis aitab igapäevaselt päästa elusid. Verekeskus tänab kõiki, kellel on aitamine veres ning kes külastavad keskust või käivad doonoripäevadel regulaarselt.

Verekeskus ootab doonoreid aadressil L. Puusepa 8: esmaspäevast kolmapäevani kell 8–17; neljapäeval 8–18, reedel kell 8–15.30. Täna, 28, oktoobril, oodatakse doonoreid vahemikus 11.00–14.30 ka Kvartali kaubanduskeskuse doonoripäeval Kliinikumi kabinettides, I korrusel.

Oluline on, et doonor oleks terve, puhanud, söönud ning kaaluks vähemalt 50 kilogrammi ja oleks 18–65 aastat vana. Minimaalne vahe kahe vereloovutuse vahel peaks olema meestel vähemalt 60 päeva ning naistel 90 päeva.