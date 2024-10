Jalgpallirohke nädalavahetus: meistriliiga meeskonnad kaotasid, Tammeka U21 kindlustas aga tiitli

Sellega kindlustas Tammeka duubelmeeskond kaks vooru enne hooaja lõppu B esiliiga võidu, sest tabelis on neil nüüd kirjas 68 punkti ning lähimal jälitajal, Nõmme Kalju U21 meeskonnal 57 silma. Kuid tallinlastel on võimalik teenida veel vaid 9 punkti, sest neil on mängida jäänud kolm mängu.