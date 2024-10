Kaitseliit rajab Raadi lennuvälja äärde tagalakeskuse

Laieneda on vaja eeskätt kaitseliidule lisandunud tööülesannete tõttu, mis tähendab ka suurema taristu vajadust, selgitas kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna spetsialist Tanel Rütman. Seda enam, et viimasest investeeringust Tartu piirkonda on möödas üle kümne aasta, viimati ehitati Lehola 1 aadressil asuv Tartu maleva keskus, lisas major Rütman.