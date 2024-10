Isegi jõud ei aita – inimesed toovad apteeki tagasi nn praakkraadiklaase

Tuttav tunne? Asi on nimelt tänapäevaste kraadiklaaside täitevedelikus. Kui elavhõbeda kasutamine 2010. aastal keelustati, asendati see metalli- või alkoholipõhise värvitud seguga. Uus täitevedelik on küll ohutum, kuid erinevalt elavhõbedast tahkub see jahtudes, mistõttu tuleb termomeetri näit kohe, kehasoojalt alla lüüa. Hiljem on see näiteks aastates inimesel juba vaat et võimatu – vehi palju tahad ja kas või kõigest jõust, näit enam ei alane.