Tartu Uues Teatris esietendub väljamõeldud sõnadel põhinev lavastus

«Ühtpidi on need tunded, mis on sõnastikus lahti kirjutatud, ülimalt spetsiifilised. Samas on need ka täiesti üldinimlikud,» rääkis lavastaja Johan Elm. «Iga sõna on rabav, justkui väike omaette maailm. See poeetiline kogumik on kurvast alatoonist hoolimata elujaatav.»