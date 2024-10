Tartu Forseliuse kooli direktor Jüri Sasi on riikliku õppekava suhtes kriitiline. Tema arvates on näiteks matemaatika õpetamine ajale jalgu jäänud, õpilaste päevad pikad ning uutele kohustuslikele ainetele praeguses õppekavas ruumi pole.

Riigikogu kultuurikomisjon korraldas avaliku istungi, et arutada usundiõpetuse lisamist põhikooli ja gümnaasiumi õppeainete hulka. Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof rõhutas arvamusloos, et jutt on mittekonfessionaalsest ehk eri religioone võrdlevalt tutvustavast ainest. See lähtub igaühe usuvabadusest ega sea sihiks mitte kellegi mõjutamist ühe või teise tõekspidamise omaks võtmisel.