VAATA PILTE Raadi vanale lennuväljale kerkib lennundusest inspireeritud elurajoon

Kohe Tartu külje all Tartu vallas asuv Raadi alev on üks kiiremini arenevaid kohti Tartumaal, kus vaevu jõuab üks arendus valmis saada, kui juba alustatakse uue ehitamist. Nii said seal osaühingul Reterra Estate hiljuti valmis Kaupmehe tänava kortermajad ja nüüd asub ettevõte ehitama uusi maju kahe vana lennuraja vahele.