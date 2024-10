Eestis loodud DNA-test paljastas järjekordse suure meepettuse, sel korral Soomes

Celvia laboris on analüüsitud Saksamaa ja Soome poodides müüdavat mett. Nüüd testivad labori juht Kaarel Krjutškov, spetsialist Benelote Uusküla ja teadur Kairi Raime (paremal) Suurbritannia, Austria ja Eesti kauplustes müüdavat mett.

Suur osa Soome kaubanduses müüdavast meest on võltsitud – seda tõestasid Tartus tegutseva Celvia labori analüüsid. Celvia laboris on analüüsimisel ka Suurbritannia ja Austria kaubanduses müüdavate mete proovid. Õige pea selgub seegi, kui palju on Eesti poelettidel müügil võltsmett.