Laulja Mari Jürjensi üks kodulinna lemmikpaiku on Pirogovi park – seal veetis ta noorena kitarri tinistades nii mõnegi õhtu.

Nii mõnus Tartu tunne, õhkas laulja Mari Jürjens (36) sügiseselt karges kodulinnas jalutades ning tunnistas, et satub Taaralinna mõnevõrra harvem, kui võiks. Siiski on Jürjensil põhjust peagi naasta, sest 10. novembril toimub Vanemuise teatri väikses majas tema uue albumi esitluskontsert.

Jürjensi viies album «... aga samas ...» on mõtlikust pealkirjast hoolimata helge, kohati isegi naljakas. Omamoodi naljakaks teeb selle ka asjaolu, et värske plaat on salvestatud laulja kodus riidekapis.