Jõgeva kultuurieelarves haigutab hiiglaslik auk. Kes vastutab?

Raamatupidajate hinnangul on Jõgeva Valla Kultuuri eelarve puudujääk sel aastal ligi 140 000 eurot, tunnistas Jõgeva abivallavanem Asso Nettan. Ta näeb, et see tekkis peamiselt kahe suure lavastuse, «Nõidkapteni needus» ja «Firmapidu» tõttu. Nettani andmeil tõi suvine «Nõidkapteni needus» ligi 70 000-eurose kahju.