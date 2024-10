Linna külje all Kõrvekülas kerkib 15 ridaelamut oma saja koduga

Aadressil Kõrve 5 ja Kõrve 7 valmivad majad sel aastal, üle tee on töös veel viis ridaelamut. Seitsme maja peale loob arendaja 52 uut kodu. Kahes esimeses majas on veel neli boksi saadaval, ütles neid kodusid müüv Lahe Kinnisvara maakler Tero Villik. Alles ehitatava viie ridaelamu kodud veel müügis pole. Lahe Kinnisvara müüb bokse ka Kõrveküla tagumises otsas. Seal on kaks maja, mõlemas viis korterit.