Juhani Jaeger: 20 000 «üleliigset» töötajat – piinlik on

Küsimus ei peaks olema selles, kuidas tagamaa elanikke rohkem maksustada või neid linlastele vastandada. Ka mitte sellest, kuidas niigi kiratsevatelt maaomavalitsustelt sissekirjutusi üle lüüa. Tõmbekeskused on isetekkelised. Kui üks asub oma tagamaid kägistama, võtab tema rolli üle mõni uus tõmbekeskus. See on majanduslik ja ühiskondlik paratamatus.