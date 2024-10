Margo Külaots: ühe ajastu lõpp

Tegemist pole vaid visuaalse muutusega linnapildis, see on ka märk sügavamatest muutustest, mis said alguse juba 1992. aastal, mil kütusekriisi olukorras otsustati viia Tartu linna kaugküte üle kohalikele kütustele – puidule ja turbale. Toona võimaldas see loobuda välismaistest kütustest ning kindlustada töö kohalikule elanikkonnale.