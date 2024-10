Kuidas läheb korvpalluritel? Noortel karastudes, mõnel vigastusest naastes, kuid kõigil Cramo mängu ootuses

Korvpallimeeskonna Tartu Ülikool Maks & Moorits jaoks on hea uudis see, et laupäevaks on rivis tagasi üks põhimängijaid Mason Bourcier (vasakul). Kuid nii selge pole veel, kas hüppeliigese vigastusest on Cramoga mängimiseks piisavalt taastunud ka Rauno Nurger (paremal).

Foto: Sille Annuk