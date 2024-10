Tark Tartu Surmtõsidus käib õpetajatööga kaasas. Aga vahel võib ka endast lapse välja päästa!

Õige vastus on, et tohib vabaks lasta küll. Ka õpetaja peab oskama nalja heita ja naerust lõkerdada nii, et kõhulihased valusad. Kui vaja, siis elevanti ja kaelkirjakut mängida. Kükke, hüppeid ja plakse teha, nii palju kui süda lustib. Ka see on elus üks edasiliikumise võimalus, kui püüad surmtõsidusest vabaks saada.