Kelmid on tartlastelt ja Lõuna-Eesti inimestelt tänavu välja petnud juba üle kahe miljoni euro

Politsei tabas aasta esimeses pooles kümmekond kullerit, kes kogusid kokku telefoni-kelmide poolt väljapetetud raha.

Mangusson tõdes, et telefonikelmid on oma «töös» väga head. «Nad oskavad manipuleerida. Sellepärast on ka ohvreid nii palju. Uusi skeeme tuleb pidevalt,» sõnas ta. Nii prokurör kui politsei ütlesid, et inimesed ei saa enne aru, kui kiiresti see kõik käib, kui ise rahast ilma pole jäänud. «Kelmide oskusi ei tasu alahinnata,» toonitas Mangusson. Lähenevate jõulude eel tuleb olla eriti hoolas, et mõne «liiga hea» pakkumisega mitte mööda näppe saada.

Lisaks on Juhansoni sõnul praegu kasvavas trendis väljamõeldud politseioperatsioonid, kus püütakse «lähedaste» aitamiseks raha saada. Kelmid helistavad ja räägivad, et on juhtunud õnnetus ning kiireks abiks on vaja anda raha. Politseinikuks kehastunud kelmid käivad ka ise ohvrite ukse taga rahal järel.

2. aprillil sai 76-aastane naine venekeelse kõne libapolitseinikult, kes kaasas teda salaoperatsiooni tabamaks ebausaldusväärsed maaklerid. Paha aimamata oli naine nõus neid aitama ning pani oma korteri müüki, käis ka notaris lepingut allkirjastamas ja andis müügist saadud tulu sularahas kullerile. Naine jäi ilma nii kodust kui ka selle müügist saadud 94 500 eurost. Allikas: Lõuna prefektuur