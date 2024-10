2. aprillil sai 27-aastane naine kõne, milles helistaja väitis, et töötab Telias. Pettur rääkis naisele, et juhul kui too lepingut ei pikenda, siis ei saa ta oma mobiilinumbrit enam kasutada.

Naine andis lepingu pikendamiseks oma isikukoodi ja Smart-ID koodid. Pärast kõnet sai naine uue kõne inimeselt, kes väitis, et töötab riigiasutuses ning näeb, et petturid on võtnud naise nimele laenu. Helistaja väitis, et pettuse takistamiseks tuleb tegutseda kohe ning suunas kõne väidetavalt panka.

Naist juhendati 18 000-eurose laenu võtmisel. Uus laen pidanuks petturite laenu tühistama. Raha pidi naine raha laenu tagastamiseks panema pakiautomaati, paraku saatis ta suure summa enese teadmata otse petturitele.

Noor naine sai veel kolmandagi kõne, milles pakuti võimalust kaasa lüüa rahvusvahelises operatsioonis, et paljastada ebausaldusväärsed töötajad. Selleks paluti naisel oma auto müüki panna. Tegu pidi olema näilise müügiga ja naine pidi auto hiljem tagasi saama. Naine sai auto müügist 3000 eurot ja pani sellegi raha pakiautomaati.

Kurjategijad arvasid, et saavad naist lõputult petta ning saatsid tema koju ka maakleri, kes pidi aitama kodu müügiga. Lõpuks sai naine aru, et asi on kahtlane ja pöördus politseisse.

Allikas: Lõuna prefektuur