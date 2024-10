Petta saanud naise pangakontole laekus esmalt võõra inimese raha

Naine sisestas oma koodid ning avastas ühtäkki, et tema kontole on laekunud võõralt inimeselt 1900 eurot ning seejärel avastas naine, et tema kontolt kadus 2800 eurot.

Kui üldjuhul on levinud praktika, et internetikelmid ja telefonipetturid proovivad ohvrilt isiklikke andmeid või raha kätte saada ning kaovad kümne tuule poole, siis Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti Veiko Kiige sõnul on viimasel ajal üha sagedamini ette tulemas jätkupettuseid, mille puhul püüab sama kelm ohvrit mitu korda järjest petta.

«Kui kelmile on enda raha või isikuandmeid jagatud, siis on suur tõenäosus, et see sama kelm või grupeering võtab mõne aja möödudes, näiteks paari kuu pärast, ohvriga taas ühendust. Sel korral esitletakse end läbi uue identiteedi ning proovitakse jätta muljet, et just tema abil on võimalik kaotatud tagasi saada. Näiteks kui kelm on ohvrilt pettuse kaudu juba 5000 eurot saanud, võib ta seekord kannatanu juurde tagasi tulla justkui advokaadina, kes oma legendi järgi on aidanud ka teistel sama skeemi ohvritel kaotatud raha tagasi saada. Kaotatud raha tagasisaamiseks peab ohver talle esialgu loomulikult veel raha kandma, näiteks 1000 eurot,» tõi Kiik näite.