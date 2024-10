Veeriku ja Tulbi tänava ristmik sulgub reede hommikul

Ehkki tööd algasid ristmikul juba täna, suletakse see reedel, 25. oktoobril kell 9. Ristmik on suletud pühapäeva, 27. oktoobri õhtuni. Tulbi tänav jääb liiklusele suletuks ka pärast ristmiku avamist.

Kõnealune ristmik on Tulbi tänava rekonstrueerimistööde üks viimaseid osi, ent kuna ehitus on veninud, ootab ees veel siiski üksjagu tööd.

«Töövõtjaga on leping 18. novembri kuupäevaga ning töövõtja pingutab kõvasti, et selleks ajaks saaks enamik töid tehtud. Aga kõik sõltub ka sellest, milline on lähinädalatel ilm, sest asfaldi saab ilma lisandita maha panna, kui temperatuur on üle viie soojakraadi, ning spetsiaalsete lisanditega saab seda teha ka kuni nullkraadini. Kõige suurem vaenlane on siiski lumi,» selgitas Lužetski.