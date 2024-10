DROONILINN TARTU Küsitluse põhjal toetavad tartlased droonide kasutamist linnavalitsuse igapäevatöös

Tartu linnavalitsuse projektijuht Jaanus Tamm, et Tartu elanike teadlikkus droonidest on üsna suur.

«Tartlased on avatud sellele, et droonid hakkavad järgnevatel aastatel etendama meie igapäevaelus üha suuremat rolli. Samas peame suurt tähelepanu pöörama turvalisuse ja privaatsuse kindlustamisele. Need on teemad, mis kõnetavad inimesi kõige rohkem,» nentis Tamm.