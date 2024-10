Linnaajaloo päeval arutletakse erinevate tahkude üle muuseumi ja kogukonna koostöös

Kogukondi on erinevaid. Need võivad moodustuda piirkondlikult elukoha järgi – näiteks tegutseb Tartus mitu linnaosaseltsi, kelle korraldatud linnaosade päevad, kodukohvikud ja muud ettevõtmised on linnaellu tublisti elevust toonud. Kogukonnad on moodustunud ka hobide ja huvide alusel, näiteks Tartu talisuplejate kogukond. Koos võib hoida ka sotsiaalmeedia: Facebookis tegutseb «Nostalgilise Tartu» virtuaalne kogukond.