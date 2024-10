Tartu ringkonnakohus ei muutnud surmaavarii põhjustaja karistust

Tartu ringkonnakohus nõustus Tartu maakohtu 6. mail tehtud otsusega, et Gerda Jušin on süüdi ettevaatamatuse tõttu kahe hukkunuga liiklusõnnetuse põhjustamises, mistõttu sai ta maakohtus tingimisi karistada. Siiski otsustas ringkonnakohus vähendada kannatanutelt väljamõistetud esindaja kulu poole võrra ning jätta see summa Jušini kanda.