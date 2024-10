Töötute hulka lisandub aina enam ametnikke

Nimelt on aasta jooksul töötukassas arvele võetud varasemast rohkem ametnikke ja spetsialiste, kes on tööta jäänud seepärast, et riigisektoris praegu koondatakse, teatas töötukassa Tartu osakonna juhataja Jane Väli. «Samas on asutustel, mis otsivad endale häid spetsialisti, valiku tegemine praegu selle võrra ilmselt lihtsam. Nii on ka tööpakkumisi praegu vähem, kui võiks arvata,» sõnas ta.