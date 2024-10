Ohuhinnang: islamiste ei tohiks Tartu vanglasse tuua

«Peame vältima seda, et Eestis tekib kuritegeliku maailma transiitriigi olukord, kus eri riikide kuritegeliku taustaga inimesed kokku puutuma hakkavad,» lausus Läänemets.

Välisvangidele vanglakohtade rentimise idee on nüüdseks läbinud esimesed aruteluringid valitsuses. Kabinetiistungil tegi ettekande justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Ta sai ühtlasi volitused suhelda välisvangide võimalike lähetajatega ehk Hollandi ja Rootsi võimudega, et nende ootustest paremini aru saada. Samuti jätkab Pakosta kodumaal konsultatsioone teiste ministeeriumitega, sest esialgsed hinnangud on tehtud kitsalt justiitsministeeriumi vaatevinklist.